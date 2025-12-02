Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Milan, si rivede Pulisic in gruppo: le ultime sul suo infortunio e sul rientro in Coppa Italia

Milan, si rivede Pulisic in gruppo: le ultime sul suo infortunio e sul rientro in Coppa ItaliaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 13:25Serie A
Daniele Najjar
fonte Antonello Gioia

Arrivano novità da Milanello per quanto riguarda le condizioni di Christian Pulisic. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com infatti l'americano ha svolto oggi la prima parte di allenamento unitamente al resto del gruppo squadra, come da programma. Poi l'attaccante ha proseguito la seconda parte dell'allenamento con del lavoro personalizzato

Il giocatore è dunque da considerare recuperato, ma non ancora al 100%, con ancora del lavoro da svolgere per tornare in piena forma. Da capire se potrà almeno essere convocato per andare in panchina contro la Lazio nella sfida in programma giovedì, in Coppa Italia.

Articoli correlati
Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 13 giornate: Paz si riprende la vetta Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 13 giornate: Paz si riprende la vetta
La Lazio per non sprecare l'energia derby. Infatti Allegri conferma tutti (tranne... La Lazio per non sprecare l'energia derby. Infatti Allegri conferma tutti (tranne uno)
Milan, pessimismo per Pulisic: risentimento muscolare, quasi certa l'assenza con... Milan, pessimismo per Pulisic: risentimento muscolare, quasi certa l'assenza con la Lazio
Altre notizie Serie A
Lazio, Sarri spinge per il rinnovo di Marusic e Basic: sirene di mercato per entrambi... Lazio, Sarri spinge per il rinnovo di Marusic e Basic: sirene di mercato per entrambi
Napoli, accelerata Lukaku: punta ad esserci già contro la Juventus: gli scenari Napoli, accelerata Lukaku: punta ad esserci già contro la Juventus: gli scenari
Gosens ‘vede’ il Sassuolo. L’esterno tedesco ormai pronto al rientro TMWGosens ‘vede’ il Sassuolo. L’esterno tedesco ormai pronto al rientro
Milan-Lazio, Rocchi precisa: "Non era rigore ma non è mai fallo alla difesa" Milan-Lazio, Rocchi precisa: "Non era rigore ma non è mai fallo alla difesa"
Serie A come la NFL? Dazn propone alla Lega una partecipazione nel gruppo Serie A come la NFL? Dazn propone alla Lega una partecipazione nel gruppo
Ausilio chiude il mercato dell'Inter a un mese dal via. Ma Frattesi gioca troppo... Ausilio chiude il mercato dell'Inter a un mese dal via. Ma Frattesi gioca troppo poco
Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 13 giornate: Fabregas fa il vuoto Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 13 giornate: Fabregas fa il vuoto
Lecce club virtuoso: prima squadra italiana per ritorno dagli investimenti di mercato... Lecce club virtuoso: prima squadra italiana per ritorno dagli investimenti di mercato dal 2017
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
3 Napoli, è Palestra il primo obiettivo per la fascia. Ma l'Atalanta spara alto
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° dicembre
5 Bologna, Italiano: "Ferguson non andava rischiato. Niccolini? Reazione istintiva, ma lui incassa bene"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Lazio, Rocchi precisa: "Non era rigore ma non è mai fallo alla difesa"
Immagine top news n.1 Vardy show con la Cremonese: "Serenità e zero lamenti. Vittoria col Bologna uno step in più"
Immagine top news n.2 Classifiche a confronto: fattore Allegri: +9 Milan! Male la Lazio, peggio la Fiorentina
Immagine top news n.3 Stato di forma: c'è l'Inter in vetta, poi tre squadre. Momento difficile per il Toro
Immagine top news n.4 E se Vlahovic si operasse? Decide entro giovedì, come cambiano i tempi di recupero
Immagine top news n.5 Juventus, Yildiz fra rinnovo e sirene di mercato: sondaggio dell'Arsenal oltre al Real
Immagine top news n.6 Vlahovic ko, Spalletti deve ridisegnare l'attacco della Juventus: "Anche Yildiz può fare il 9"
Immagine top news n.7 Juventus, che botta: lo stop di Vlahovic sarà lungo. Tempi di recupero e non solo, tutte le ultime
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.2 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.3 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.4 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri: “In Serie C il livello si è alzato. L’FVS? Strumento prezioso da migliorare”
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Fiorentina, situazione difficile. Juve, se fai un colpo..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Cucciari: "Milan, questo Leao è devastante ma da esterno d'attacco"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Sarri spinge per il rinnovo di Marusic e Basic: sirene di mercato per entrambi
Immagine news Serie A n.2 Napoli, accelerata Lukaku: punta ad esserci già contro la Juventus: gli scenari
Immagine news Serie A n.3 Gosens ‘vede’ il Sassuolo. L’esterno tedesco ormai pronto al rientro
Immagine news Serie A n.4 Milan-Lazio, Rocchi precisa: "Non era rigore ma non è mai fallo alla difesa"
Immagine news Serie A n.5 Serie A come la NFL? Dazn propone alla Lega una partecipazione nel gruppo
Immagine news Serie A n.6 Ausilio chiude il mercato dell'Inter a un mese dal via. Ma Frattesi gioca troppo poco
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Stroppa: "Contro l'Inter chi ha giocato meno. Ci aspetta campionato importante"
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Antonini: "Iemmello leader vero. Prendiamo tanti gol? Giochiamo sui duelli"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Lescano torna in C a gennaio? Poker di pretendenti per l'argentino
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, summit a Milano: Tey atteso in Italia per fare il punto su club e mercato
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella, Bariti: "Grande prestazione a Catanzaro. Peccato non aver fatto punti"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, la lettera di addio di Andrea Langella: “Si chiude un capitolo della mia vita”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, gli arbitri della 17ª giornata: Perugia-Ternana a Drigo di Portogruaro
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, D’Alesio si presenta: “Qui per un progetto vero, darò tutto me stesso”
Immagine news Serie C n.3 Latina, Gennaro Volpe nuovo allenatore del club laziale: la nota
Immagine news Serie C n.4 Picerno, accordo fino al giugno 2028 per l'ex Rimini Gabriele Bellodi
Immagine news Serie C n.5 Perugia, scivolone con la Juve Next Gen e clima teso verso il derby con la Ternana
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, Iori: "Non trovo giusto che Diana si lamenti. Potrei farlo anche io"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Udinese: Spalletti a caccia di certezze, ma Runjaic ci crede
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Napoli
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia ancora ko, gli USA vincono 2-0. Soncin: "Passo avanti verso il Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Un'esperienza all'estero e il Mondiale per chiudere. Girelli riflette sul proprio futuro
Immagine news Calcio femminile n.3 Stati Uniti-Italia, le formazioni ufficiali: tandem Corelli-Piemonte in avanti. Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.4 Boattin: "Difficile lasciare la Juve e Torino, ma giocare negli USA era un sogno. E l'ho realizzato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Schatzer nuova Italian Golden Girl: "Messi, Mbappe e Bellingham sono i miei idoli"
Immagine news Calcio femminile n.6 Spagna e Barcellona perdono la loro stella: frattura del perone per Bonmati
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…