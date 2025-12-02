TMW
Milan, si rivede Pulisic in gruppo: le ultime sul suo infortunio e sul rientro in Coppa Italia
Arrivano novità da Milanello per quanto riguarda le condizioni di Christian Pulisic. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com infatti l'americano ha svolto oggi la prima parte di allenamento unitamente al resto del gruppo squadra, come da programma. Poi l'attaccante ha proseguito la seconda parte dell'allenamento con del lavoro personalizzato
Il giocatore è dunque da considerare recuperato, ma non ancora al 100%, con ancora del lavoro da svolgere per tornare in piena forma. Da capire se potrà almeno essere convocato per andare in panchina contro la Lazio nella sfida in programma giovedì, in Coppa Italia.
