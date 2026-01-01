Allegri sul nuovo acquisto Fullkrug: "Sono molto contento, domani verrà in panchina"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari, ha parlato così del mercato e del nuovo acquisto Niclas Fullkrug, già convocabile per domani grazie alla deroga arrivata dalla FIGC: "Fullkrug è arrivato subito e domani sarà a disposizione, sono molto contento del suo arrivo. Dobbiamo sapere che ora bisogna alzare l'asticella, più si va avanti e più non hai tempo per recuperare".

Sul possibile impiego del centravanti tedesco proprio nel 18° turno di Serie A, il tecnico del Milan ha poi aggiunto: "Verrà in panchina, qualcuno giocherà sicuramente. Magari spezzerò un po' la partita, tanto pensi una cosa e ne succede un'altra. L'importante è recuperare tutti".

