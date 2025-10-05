Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Allegri torna allo Stadium, volantino in Curva Sud: "Via per colpa di una Juventus indegna"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:41Serie A
di Dimitri Conti

Prima di Juventus-Milan, è circolato un volantino nella Curva Sud bianconera, dedicato all'accoglienza per Max Allegri, di ritorno per la prima volta da avversario allo Stadium. Di seguito il contenuto del cartoncino:

Si legge: “L’avvicinamento a Juventus-Milan inizia ovviamente da Mister Allegri che torna a Torino da avversario. Ma diciamolo apertamente, avversario non sarà mai. E e sarà sempre uno di noi dall’altra parte della barricata. Perché Allegri ha diviso tanto per la sua idea di calcio non spettacolare ma tanto concreta. Ma certi numeri resteranno per sempre. 5 Scudetti, altrettante coppe Italia, 2 Supercoppe e delle serate europee indimenticabili. Un grandissimo lavoratore che è arrivato sulle ceneri di Antonio Conte, che riteneva la Juventus un club con 10 ero nel portafogli che non si poteva permettere il Ristorante da 100 euro e invece ci ha condotto a Berlino. Gli hanno criticato il fatto di essersi appoggiato sul lavoro di Conte ed eccolo costruire una nuova squadra da urlo che ci ha portato a un passo dal sogno a Cardiff".

Prosegue e conclude il volantino della Sud: "Non solo il primo ciclo di successi ma quella panchina bollente su cui nessuno voleva sedersi, una Società allo sbando, una Juventus in piena bufera che nonostante tutto, penalizzazioni, cambi di società e Dirigenti assenti… Ha condotto la Juve ad alzare una Coppa Italia. Non solo tutto ciò ma soprattutto la classe con cui ha difeso la Juventus dagli attacchi provenienti dall’esterno, compresi gli scempi arbitrali come in occasione della Finale di Coppa Italia con uno show contro Rocchi. I critici diranno che ha guadagnato tanti soldi, giustamente perché è un professionista. L’immagine di copertina (lui che guarda i tifosi della Juve dopo la finale di Coppa Italia vinta, ndr) racchiude quanto ci ha amato Allegri, seduto sul cartellone pubblicitario a godersi per l’ultima volta il suo meraviglioso pubblico che festeggiava il trofeo vinto. Una società INDEGNA ti ha negato l’opportunità di ricevere il doveroso abbraccio dalla famiglia juventina. Ma quel giorno, Mister, sta per arrivare. Perché non ci avrai fatto divertire… MA QUANTO CI HAI FATTO GODERE MISTER! Bentornato a casa Massimiliano Allegri”.

