Allegri parla al Milan dopo l'1-0 alla Lazio: "Siete un grande gruppo e sono fiero di voi"

Il Milan è primo in classifica insieme al Napoli di Antonio Conte, ma la distanza dalle inseguitici è davvero misera e tutto resta ancora apertissimo. È bene sottolineare però come i rossoneri abbiano ben performato in tutti gli scontri diretti e questo è un segnale di continuità importante, che Massimiliano Allegri ha voluto ribadire sabato sera dopo la vittoria per 1-0 contro la Lazio all'interno dello spogliatoio.

La Gazzetta dello Sport evidenzia il senso delle frasi pronunciate dal tecnico livornese: "Siete un grande gruppo e sono fiero di voi". Poteva esserci un calo inconscio dopo il derby vinto per 1-0, ma così non è stato, sia per quanto riguarda l'intensità degli allenamenti, sia per quella mostrata durante la partita. La squadra ha interpretato la partita come doveva, abbassandosi quando era necessario e ripartendo in contropiede appena si liberavano spazi.

E poco importa se ci sono state ancora una volta polemiche in seguito all'arbitraggio di Collu, che al 94' non ha concesso un presunto rigore alla Lazio per fallo di mano di Pavlovic. La decisione è stata corretta, ma presa per la via sbagliata perché non era neanche da segnalare l'intervento di Marusic, che si stava trattenendo vicendevolmente con il serbo del Milan.