L'ennesima vittoria, l'ennesimo corto muso. La sensazione che dà il Milan

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:30Serie A
Antonello Gioia

La risposta il Milan l'ha data. Forte e chiara. I rossoneri, dopo aver vinto di misura il derby, battono di corto muso anche la Lazio e si issano momentaneamente in testa alla classifica di Serie A, aspettando Roma-Napoli di questa sera. Decisivi, ancora una volta tra i rossoneri, Mike Maignan con una super parata a inizio gara e Rafael Leao, autore del gol decisivo all'alba della ripresa. E poi l'arbitro Collu, con la decisione finale del Var di non concedere il rigore alla Lazio.

Le parole di Allegri
Allegri si è dimostrato soddisfatto ai microfoni nel post gara, anche del primo tempo piuttosto soporifero e bloccato dei suoi a fronte di una ripresa decisamente più gagliarda: "Non è stato il Milan sottotono, ma ci sono stati i meriti della Lazio. Sono una squadra forte e finché hanno ritmi alti e chiudono le linee di passaggio diventa difficile giocarci contro. Nel secondo tempo, abbiamo corso un po' più forte, loro sono andati un po' in calando. Le partite durano 95 minuti. Quando il primo tempo non riesci a giocare, devi essere bravo a non andare sotto. I ragazzi sono stati bravi su questo".

Leao conferma
Dalla parte di rossoneri c'è una grande solidità e un gruppo che sì, ricorda tanto quello molto famigliare dello Scudetto. Poi la strada da fare è ancora lunga. Anche Leao ne è consapevole: "Siamo nella strada giusta ma ci mancano ancora tante partite. Oggi è stata difficilissima: abbiamo lavorato molto bene e vogliamo continuare così. Tra 4 giorni giochiamo contro di loro e vogliamo vincere. Grazie al supporto dei nostri tifosi, incredibile"

