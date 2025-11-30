Milan, Allegri non si accontenta: "Partita a due facce, ecco in cosa dobbiamo migliorare"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta per 1-0 contro la Lazio: "Non è successo niente con Collu, non l'ho assolutamente offeso ma lui nella concitazione generale mi ha espulso. La cosa importante era vincere, abbiamo fatto una partita a due facce, bisogna migliorare in certe fasi della partita".

Leao sempre più a suo agio da centravanti?

"Leao ha caratteristiche per fare il centravanti, lo faceva già al Lille: è forte di testa e ha attaccato molto bene la porta ma può sicuramente migliorare".

Un portiere come Maignan quanti punti porta?

"Il portiere fa parte degli undici che scendono in campo, con i giocatori forti è molto più facile vincere le partite. Siamo molto contenti di averlo, ha fatto una parata molto difficile".

Si può cominciare a nominare la parola scudetto?

"Voi potere nominare quello che vi pare, questi tre punti sono importanti per arrivare in Champions. Bisogna concentrarsi prima di tutto sulla Coppa Italia e poi dare continuità, la classifica è spaccata in due: è un campionato strano e bisogna fare più punti possibili perché in una giornata possono cambiare le posizioni".

La fase difensiva sta facendo la differenza?

"Credo che per creare i presupposti di una bella stagione tutti devono essere partecipi e mettano le proprie qualità al servizio della squadra, come fanno i grandi giocatori. I ragazzi lo stanno facendo nel migliore dei modi, dobbiamo continuare a fare punti".

Come si cambia la tendenza con le piccole?

"Ora avremo la partita di Coppa Italia che sarà complicata, poi penseremo al Torino e bisognerà iniziare a invertire la rotta".