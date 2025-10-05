Allo Stadium 45' nel segno del tatticismo: tira in porta solo Gimenez, 0-0 tra Juventus e Milan

Finito il primo tempo tra Juventus e Milan, allo Stadium punteggio parziale di 0-0.

Il protagonista assoluto dell’avvicinamento alla partita e dell’ingresso in campo è Massimiliano Allegri, salutato prima dall’affetto e poi da ovazioni e striscioni dei suoi ex tifosi. Sarà l’atmosfera un po’ surreale, ma è come se la partita non cominciasse davvero al fischio d’avvio dato da Guida. L’approccio di entrambe le squadre è all’insegna dello studio quasi estremo, per tutta la prima metà della frazione inaugurale di partita prevalgono i tatticismi e latitano le azioni davvero pericolose. A ridosso della mezz’ora si accende il primo tempo: inaugura un altro grande ex bianconero come Rabiot, con troppa potenza dalla distanza. Il primo tiro nello specchio arriva alla mezz’ora: lo tenta Gimenez, blocca in due tempi Di Gregorio. Si affaccia avanti anche la Juve, con David tutt’altro che famelico quando, liberato da Kalulu, inciampa da solo in ottima posizione. Brividi finali per lo Stadium: Conceicao preoccupa per un infortunio al costato ma si rialza, poi Gimenez riprova a far male e il suo colpo di testa va fuori di un soffio. Finale di tempo in crescendo per la Vecchia Signora, che pur senza arrivare a impegnare Maignan, chiude la frazione in attacco. All’intervallo punteggio di 0-0.

Segui Juventus-Milan con TMW