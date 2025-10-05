Da "non ha cuore" a "deve fare gol". Leao avvisato: c'è un Milan di Allegri anche senza di lui

“Vedi? Non ha cuore!”, diceva Max Allegri di Rafael Leao, rivolto a Landucci o qualche altro membro del suo staff la scorsa settimana, nei minuti finali della partita poi vinta dal suo Milan contro il Napoli. Ancora le immagini ravvicinate nel dettaglio delle reazioni di stasera del tecnico rossonero nei confronti del suo numero 10 non ci sono, ma ci si può immaginare con facilità che il tecnico livornese abbia quantomeno replicato, se non detto di peggio.

Rientrato da subentrante la scorsa settimana dopo l’infortunio di inizio stagione in Coppa Italia contro il Bari, al momento non sembra ancora decollare il rapporto professionale tra Allegri e Leao, partito in realtà sotto i migliori auspici e un’attenzione quasi morbosa in estate dell’allenatore verso il suo attaccante. Da quando è rientrato, con un Milan che nel frattempo ha preso forma autonoma anche e soprattutto senza Leao, le cose sembrano aver assunto però un’altra piega.

L’ingresso di Leao contro il Napoli aveva deluso per l’atteggiamento esibito dal portoghese in un momento di inferiorità numerica nel quale era chiamato a lavorare da punta centrale e quindi casomai con la richiesta di una dote aggiuntiva di impegno. Contro la Juventus a deludere di Leao è stata invece la cattiveria che è venuta a mancare sotto porta nei momenti determinanti, laddove invece i top player o presunti tali sono chiamati a fare la differenza. “Sul taglio di Modric ha fatto un movimento, ma deve fare gol. C’è bisogno di un salto, quando arriva in area deve determinare”, ha detto di lui Allegri nel post-partita. Ci sarebbe la sosta per lavorare su certi aspetti, ma Leao partirà per giocare col Portogallo.