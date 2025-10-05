Milan, Rabiot: "Emozionante tornare a Torino. Due punti persi, potevamo fare meglio"

Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Juventus terminata 0-0 e valevole per la 6^ giornata di Serie A.

Le emozioni che ha provato stasera, nel ritornare allo Stadium?

"Partita emozionante, ho tanti compagni che conosco bene qui a Torino, lo stadio e tutto lo staff oltre a mister Tudor. Sono davvero contento di essere venuto qua, avrei voluto vincere ma continuiamo il percorso".

Più rabbia o più emozione?

"Emozione prima della partita, poi ovviamente sono arrabbiato perché volevamo vincerla e abbiamo fatto di tutto per riuscirci. Ci è mancato qualcosa, dobbiamo fare di più e crescere come squadra. Secondo me sono due punti persi, potevamo fare di più come squadra. Vincere qua sarebbe stato importante, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare a lavorare. L'importante è non aver preso gol, siamo stati solidi. Abbiamo però un rimpianto stasera".

Cosa potevate fare meglio?

"Avremmo dovuto usare di più la profondità e fare meglio anche davanti alla porta come ultimo passaggio e tiri. Tutti potevano dare qualcosa in più, anche come aggressività. Eravamo fuori casa contro una squadra forte, quindi questo punto è anche positivo ma io penso che potevamo anche vincere stasera".