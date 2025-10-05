Florenzi fa notare: "Il Milan è tutta un'altra squadra. E Allegri sa come si vince la Serie A"

Presente come ospite d'eccezione agli studi di Sky Sport per il 'Sunday Night', l'ex terzino del Milan Alessandro Florenzi ha preso parola per commentare a tutto tondo il progetto rossonero in seguito allo 0-0 contro la Juventus di questa sera. Risultato che tiene al terzo posto il Diavolo e lontano due punti il Napoli di Conte, così come la Roma.

"È tutta un'altra squadra, sono partiti da basi importanti. L'allenatore (Allegri, ndr) conosce l'ambiente, è italiano, sa come funziona e si vince la Serie A. Una partita a settimana aiuta tantissimo, lo Scudetto che ho vinto col Milan lo vinciamo perché usciamo dalla Champions e fisicamente eravamo tanto più forti degli altri. Poi, quando fai 2-3 vittorie di fila, l'entusiasmo torna. Si è visto anche con il Napoli. E vincere aiuta a vincere. Rispetto alla Juve, che deve puntare allo Scudetto... però io quando andavo allo Stadium dalla Juventus sentivo il peso".

Entrando più nel dettaglio di questa condizione, Florenzi ha concluso: "Se c'era paura? Andavo lì e dicevo: 'Oh, se oggi pareggiamo... tanta roba'. Si avverte dentro dallo spogliatoio? Sì, parte da lì. Succedeva anche quando c'erano ancora Buffon, Barzagli e Chiellini: 'Come facciamo oggi a segnare?'".