Live TMW Juve, Tudor: "Partita difficile. Zhegrova? Scelte per il bene della squadra"

23:07 - Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della sfida pareggiata dalla Juventus per 0-0 contro il Milan. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Il Milan ha creato di più nella ripresa..

"Poi dopo che siamo passati al 5-3-2 non creavano più. Partita difficile, dispiace perché si è provato a vincere. Il pareggio è giusto".

Poca qualità dopo i cambi di Conceicao e Yildiz?

Poi è entrato Kostic… Era una scelta che dovevamo fare. Per Conceicao avevamo programmato di farlo in quel momento, per il suo stato fisico. David e Yildiz erano stanchi. Per dare il messaggio che si voleva vincere abbiamo messo due attaccanti, ne abbiamo messi 3 in mezzo per contenere bene in quella zona di campo".

David sembra sentire la pressione?

Questa cosa la sentono tutti e nessuno. La pressione fa parte di questo club. Mi è piaciuto lui, ma non mi è piaciuto che non è riuscito a fare gol. Lui è uno che fa gol, anche se non ha segnato mi è piaciuto. Si fanno scelte, si guarda, si osserva e via".

Sui fischi a fine partita?

"Non li ho sentiti, sono entrato subito dentro".

Un giudizio su Rugani?

"Ha una dote: si trova pronto anche quando non gioca con continuità. È affidabile, non era una partita facile col Milan. Si è disimpegnato bene".

Zhegrova?

"Si fanno scelte per il bene della squadra. Nessun nome, giudizio, osservo attentamente tutto e butto dentro chi è più forte e nei cambi pensi a chi ti porta risultato".

Questa partita può farvi crescere?

"Una partita diversa per noi e da quelle che facciamo di solito, la terza settimanale, avevamo anche qualche problematica dietro. Non dico che ci siamo adattati su certe loro cose… Dispiace perché si vuole vincere e spingere ma non siamo riusciti a farlo".

È preoccupato?

"No, sono soddisfatto. Questo è uno spogliatoio positivo, unito, con la mentalità di lavorare e fare sempre meglio. Abbiamo sbagliato pochissime partite, ne ho fatte una ventina da quando sono qui, nessuna è stata facile, ma ne abbiamo sbagliate davvero poche. Questi siamo noi, la Juve, questa squadra qua, deve guadagnarsi ogni cosa. Sono felice di averli, allenarmi, migliorarli ogni giorno e migliorare anche me stesso. Sono molto critico, però la positività è grande. A nessuno piace che la Juve possa pareggiare o non vincere. Ho occhi e coscienza quando la squadra fa quello che deve e quando no. Queste partite sono state tutte in un calendario interessante che ci ha un po’ penalizzato… Tutte partite di Champions".

Sulla lotta Scudetto?

"Faccio fatica ora e non trovo sia il momento per dare giudizi. L’Inter è sopra le altre, noi possiamo dire la nostra e poi vediamo cosa dirà il futuro".

Termina la conferenza stampa di Tudor