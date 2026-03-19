Altro che scocciatura: Fiorentina, ora la Conference League è un obiettivo concreto

Nel momento più delicato della stagione la Fiorentina ha ritrovato carattere e convinzione. Il successo sul campo della Cremonese, arrivato quando la squadra sembrava schiacciata dalle paure della zona retrocessione, ha restituito certezze al gruppo di Vanoli e ha mostrato un volto diverso rispetto alle difficoltà delle ultime settimane. Una vittoria che può rappresentare una svolta, anche in vista dell’impegno europeo in Conference League.

Secondo La Gazzetta dello Sport, proprio la competizione continentale può tornare a essere una risorsa per i viola. Negli ultimi anni la Fiorentina è stata tra le protagoniste del torneo, raggiungendo due finali e una semifinale nelle cinque edizioni disputate, più di qualsiasi altra squadra. Un percorso che dimostra come il livello della rosa sia superiore rispetto a quello richiesto per la sola lotta salvezza.

Il calendario fitto, che nelle scorse settimane sembrava un problema, può trasformarsi in un’opportunità se la squadra riuscirà a ritrovare fiducia nei propri mezzi. I segnali incoraggianti non mancano: Piccoli è in crescita, Kean sta recuperando e potrebbe avere spazio nella prossima gara, mentre Parisi ha convinto anche in una posizione più avanzata.

Ora servono risposte anche dagli altri. Ndour si è già messo in evidenza all’andata con un gol importante, mentre Fabbian avrà un’altra occasione per sbloccarsi. Per la Fiorentina è il momento di crederci davvero.