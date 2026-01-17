Anche Guehi. Incontentabile Guardiola: così il City ha speso mezzo miliardo in 12 mesi

Il Manchester City nelle ultime ore ha definito l'acquisto di March Guehi. In scadenza col Crystal Palace, il capitano della squadra londinese che da tempo aveva deciso di non rinnovare il contratto non è stato convocato per la sfida contro il Sunderland che andrà in scena quest'oggi a partire dalle ore 16.00. I citizens hanno speso circa 23 milioni di euro per acquistare il centrale classe 2000, per evitare di dover entrare da febbraio in una battaglia a colpi di rilancio sull'ingaggio con gli altri club interessati a prenderlo a parametro zero.

Guehi è il secondo acquisto definito dal Manchester City in questa finestra di calciomercato e non il più costoso. Questo perché circa una settimana fa proprio il club inglese ha messo a segno quello che ad oggi è l'acquisto più oneroso di questo mese di gennaio. Ha prelevato dal Bournemouth l'esterno d'attacco Antoine Semenyo per circa 72 milioni di euro.

Calcolando anche i bonus, il Manchester City in questa finestra di calciomercato ha già speso circa 100 milioni di euro. Tanti soldi, ma comunque meno rispetto a quanto speso nel gennaio 2025 quando il club di Manchester acquistò Omar Marmoush dall'Eintracht Francoforte (75 milioni), Nico Gonzalez dal Porto (60 milioni), Abdukodir Khusanov dal Lens (40 milioni) e Vitor Reis dal Palmeiras (37 milioni).

A questi arrivi vanno poi aggiunti quelli definiti la scorsa estate. Prima del Mondiale per Club sono stati acquistati Tijjani Reijnders dal Milan (55 milioni), Rayan Aït-Nouri dal Wolverhampton (37 milioni) e Rayan Cherki dall'Olimpique Lione (37 milioni). Dopo, invece, una settantina di milioni sono stati spesi per sistemare la questione portieri con Trafford e Donnarumma oltre che per il talento norvegese Sverre Nypan.

In totale sono circa mezzo miliardo di investimenti per i soli cartellini negli ultimi dodici mesi: di questi, solo una settantina sono rientrati tramite le cessioni dei vari McAtee, Couto, Perrone ed Ederson. Il disavanzo è di oltre 400 milioni di euro. Da spese folli, possibili solo per i club più ricchi della Premier League.