Man City, Guardiola: "Mi adatto ai piazzati, ma se dicessi ciò che penso domani sarei nei guai"

Il dibattito sui calci piazzati continua a infiammare l’Inghilterra e anche Pep Guardiola è stato chiamato a dire la sua. Il tecnico del Manchester City non si è sottratto, pur scegliendo con attenzione le parole. “Sì. È quello che è. È il lavoro che faccio. Sono un allenatore. Non posso dire ‘non mi piacciono i calci piazzati’. Mi adatto e li faccio”, ha spiegato, sottolineando come ogni epoca e ogni Paese abbiano interpretato il calcio in maniera diversa.

“Il modo in cui si gioca in Inghilterra è diverso da quello in Spagna o in Italia. Ogni allenatore gioca in modo diverso. Quanto sarebbe noioso se tutti giocassero allo stesso modo. Devo adattarmi. Se non mi piace, non guardo, ma devo adattarmi”. Guardiola ha anche riconosciuto di comprendere le parole di Arne Slot sull’eccessiva enfasi data alle palle inattive: “Per certi aspetti sono d’accordo”.

Tuttavia, quando il discorso si è spostato sulle spinte e trattenute in area durante i corner, il tecnico catalano ha preferito non approfondire. “Ho un’opinione molto dettagliata e precisa, ma dovrete chiederla agli arbitri. Non a me. Se inizio a parlarne, domani sarò nei guai”. Un modo per chiudere la questione e riportare l’attenzione sul campo, con il focus già rivolto alla prossima sfida contro il Nottingham Forest.