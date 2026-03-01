Leeds-Man City si ferma per il Ramadan e il pubblico fischia, Guardiola: "Dov'è il rispetto?"

A Elland Road il risultato è passato in secondo piano, lasciando spazio a una polemica che va oltre il campo. Durante la sfida di Premier League tra Leeds United e Manchester City, una breve interruzione di gioco al 13’, prevista dal protocollo della lega per consentire ai calciatori musulmani di interrompere il digiuno del Ramadan al tramonto, ha scatenato i fischi di una parte del pubblico di casa.

Un episodio che non è passato inosservato a Pep Guardiola. Nel post-partita, il tecnico catalano ha preso posizione con fermezza, difendendo una misura ormai consolidata nel calcio inglese e denunciando una mancanza di rispetto verso la diversità religiosa. “Interrompere il gioco per permettere ai giocatori musulmani di rompere il digiuno durante il Ramadan è un protocollo in vigore da anni”, ha spiegato Guardiola. “È un passo importante per rendere il calcio accogliente, ma la reazione di stasera dimostra che c’è ancora molto da fare sul piano dell’educazione e dell’accettazione”.

Il manager del City ha poi allargato il discorso: “Questo è il mondo moderno. Rispettare le religioni e la diversità è essenziale. La domanda è semplice: possono fermarsi un minuto? Qual è il problema? Non c’è alcun problema”. Un intervento netto, che ha riacceso il dibattito su inclusione e rispetto negli stadi inglesi, ricordando come anche gesti minimi possano avere un valore simbolico profondo.