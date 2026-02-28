Manchester City a -2 dall'Arsenal, Guardiola: "Essere ancora lì è una vittoria enorme"

Il Manchester City batte di misura il Leeds, portandosi così a -2 dall'Arsenal. A fine partita, Pep Guardiola ha parlato così a Sky Sport: "Abbiamo fatto un milione di passaggi e abbiamo controllato la transizione, poi negli ultimi 20 minuti abbiamo creato qualcosa in più. È una vittoria enorme essere ancora lì".

Sulla pressione del Leeds: "Tutte le squadre sono così, ma Bernardo e Rodri hanno fatto davvero bene. Ancora una volta i ragazzi si impegnano in modo straordinario, perché altrimenti non sarebbe possibile".

Il gol della vittoria lo ha realizzato Antoine Semenyo: "Non si sa mai, è come Marc Guehi. Sono andate così bene tante cose". Sul ritorno di Haaland, invece, non si sbilancia: "Non so quando, ma vorrei che tornasse".

Sulla capacità della sua squadra di continuare: "Una partita alla volta. Serve recupero, ci sono tante partite: la gente è stanca. Ogni partita è davvero, davvero dura. Ieri hanno vinto i Wolves. La Premier League è migliore che mai. Qualificarsi per la Champions League è l'obiettivo principale del club, perché negli ultimi 10 anni siamo stati lì".