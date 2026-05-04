Anche Infantino si unisce alla festa scudetto dell'Inter. Sui social arriva la dedica: "Amala"
Tra le numerose personalità esterne al mondo Inter che si stanno unendo ai festeggiamenti per il ventunesimo scudetto nerazzurro, spicca anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino.
Non è un segreto che il numero uno del calcio mondiale segua con grande attenzione le vicende del campionato italiano, anche per via delle sue origini calabro-lombarde. Proprio per questo, Infantino ha voluto partecipare simbolicamente alla festa condividendo su Instagram un video dei tifosi interisti in festa in Piazza del Duomo. A corredo del post, una semplice ma significativa parola: “Amala”, accompagnata da un’emoji di applausi e due cuori nerazzurri.
Una scelta che ovviamente a scatenato diverse reazioni all'interno del web: da quelli che difendono la libertà di Infantino, a quelli che gradirebbero più imparzialità dalla figura più importante del panorama calcistico mondiale.
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