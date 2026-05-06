FIFA, Infantino: "Se qualcuno comprerà un biglietto 2 milioni gli porterò hot dog e Coca Cola"

Il malcontento cresce e il presidente della FIFA cerca di spegnere incendi. Oggi Gianni Infantino si è difeso dalle accuse riguardanti i prezzi inarrivabili dei biglietti per i Mondiali 2026, sottolineando che l'ente deve adattarsi al mercato americano, il quale consente la rivendita dei tagliandi senza alcun tetto massimo di costo.

Per la competizione iridata tra Stati Uniti, Canada e Messico però l'organizzazione Football Supporters Europe (FSE) ha accusato la Federazione Internazionale di "estorsione" e di un "tradimento monumentale". Inoltre, il sito di rivendita della FIFA non ha aiutato a placare le polemiche, avendo messo in vendita la scorsa settimana 4 biglietti per la finale al prezzo di 2 milioni di dollari ciascuno.

"Se alcune persone mettono in vendita biglietti per la finale a 2 milioni di dollari sul mercato secondario, per prima cosa, ciò non significa che quei biglietti costino effettivamente 2 milioni", ha sottolineato Infantino durante una conferenza a Beverly Hills, in California. "E in secondo luogo, non significa affatto che qualcuno li comprerà. Se però qualcuno dovesse davvero acquistare un biglietto per la finale a quel prezzo, gli porterò personalmente un hot-dog e una Coca-Cola per assicurarmi che passi una serata eccellente", ha lasciato andare una battuta in chiusura il numero uno della FIFA.

"Dobbiamo tenere conto del mercato: ci muoviamo nel Paese in cui il settore dell'intrattenimento è il più sviluppato al mondo. Dobbiamo quindi applicare i prezzi di mercato", ha spiegato Infantino riguardo i prezzi folli dei ticket. "Negli Stati Uniti la rivendita è autorizzata. Se vendessimo i biglietti a un prezzo troppo basso, verrebbero comunque rivenduti a cifre molto più alte. In realtà, anche se alcuni sostengono che i nostri prezzi siano elevati, questi biglietti finiscono comunque sul mercato del 'secondary ticketing' a un prezzo ancora superiore, spesso più del doppio". Al momento la FIFA ha ricevuto oltre 500 milioni di richieste di biglietti, contro i 50 milioni delle due precedenti edizioni di Coppa del Mondo messe insieme. Per tutti i 104 match dell'edizione 2026 è già previsto il sold out.