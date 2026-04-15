Anche Klinsmann consiglia l'Italia: "Via chi ha sbagliato, dentro gente come Del Piero e Grosso"

L'ex attaccante dell'Inter e della Nazionale tedesca (oggi allenatore) Jurgen Klinsmann, ha parlato in una intervista a Il Messaggero della crisi del calcio italiano. Una fase già vissuta dalla sua Germania negli scorsi anni. "Ricordo la vera svolta in Germania dopo gli Europei del 2004. La discussione ha investito tutte le parti: politica, stati federali e Federcalcio", ha ricordato.

Ecco la ricetta di Klinsmann: "Ogni land ha un centro sportivo, ha il suo Coverciano. Sono cambiate molte regole partendo dai bambini. Dai 6 ai 10 anni giocano 3 contro 3 e porte piccole senza portiere e senza contare i gol. Poi 5 contro 5 salendo fino a 11. Si lasciano liberi di esprimersi. Servono discussioni serie per ricominciare, tutti uniti nel prendere una strada nuova con metodi nuovi e diversi", ha spiegato.

Non solo, Klinsmann propone anche di coinvolgere alcuni ex campioni nei cambiamenti: "Chi ha sbagliato deve farsi da parte e lasciare spazio a un'altra generazione", ha aggiunto. Per poi fare degli esempi concreti, con due nomi che in Germania ricordano bene, da quella semifinale persa nel 2006, al Mondiale: "Va coinvolta gente che ha vinto, penso a Del Piero e Fabio Grosso, per esempio. Ripartire da facce nuove e metodologie differenti".