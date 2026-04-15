Aston Villa, Emery sorride verso il Bologna: Dibu Martinez recuperato dopo lo stop

Il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery conta di recuperare uno dei suoi uomini più rappresentativi, in vista della sfida contro il Bologna di domani sera che si giocherà a Birmingham, ritorno dei quarti di finale di Europa League dopo la vittoria inglese per 3 a 1 nell'andata al Dall'Ara.

Nell'ultimo match di Premier League contro il Nottingham Forest l'Aston Villa aveva dovuto rinunciare a Emiliano Martinez, portiere titolare e figura di riferimento per la squadra, che si era accomodato in panchina per un problema al polpaccio. Un'esclusione a scopo precauzionale, raccontano oggi in Inghilterra, col Dibu che si è già reso disponibile per la partita di domani sera contro il Bologna.

Uno dei pensieri che avrà invece il tecnico Unai Emery sarà quello legato ai tanti giocatori diffidati che in caso di ammonizione salterebbero l'eventuale andata delle semifinali (contro la vincente fra Nottingham e Porto). I giocatori in questione sono Rogers, McGinn, Cash, Digne e Lindelof, con l'allenatore spagnolo che potrebbe fare le proprie scelte di formazione anche in base a questo fattore.