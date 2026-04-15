TMW Udinese, con il Parma non ci sarà Davis: nel 2026 solo un punto senza il centravanti

Una tegola che non ci voleva. L'Udinese perde Keinan Davis almeno per la prossima giornata. La formazione bianconera, ormai in salvo da diverso tempo, punta però al raggiungimento della parte sinistra della classifica per chiudere al meglio questa stagione. Un campionato fatto di alti e bassi ma che ha visto nel suo centravanti uno degli uomini migliori. Capace di raggiungere la doppia cifra, il numero 9 bianconero ha portato tantissimi punti ai friulani con i suoi dieci gol in 29 partite fra Serie A e Coppa Italia.

Ko in allenamento

La notizia è arrivata nella giornata di ieri con il comunicato del club friulano che annuncia che Davis ha riportato nell'ultimo allenamento un trauma distrattivo al bicipite femorale destro e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Non è la prima volta che il giocatore ha un problema fisico in stagione, un affaticamento muscolare gli ha impedito di giocare la gara contro l'Atalanta lo scorso 1° novembre mentre un problema agli adduttori lo ha messo ko nella parte centrale del mese di febbraio.

Un punto nel 2026 nelle gare in cui è stato assente

Analizzando solo il 2026, Davis ha saltato quattro partite (tre per l'infortunio sopra citato e una per squalifica) e in queste gare l'Udinese ha raccolto solamente un punto con un pareggio senza reti contro il Como e tre sconfitte consecutive contro Lecce, Sassuolo e Bologna. Nell'anno solare il centravanti ha giocato 11 partite andando a segno cinque volte e realizzando un assist.