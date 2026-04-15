TMW È il Pallone d'Oro in carica. E in Champions lo ricorda a tutti: i numeri di Ousmane Dembele

Con un totale di 4 reti a 0, equamente distribuite, il Paris Saint-Germain supera il Liverpool nel doppio confronto e accede alle semifinali di Champions League. Ad Anfield, nel ritorno della sfida, vige ancora la legge del più forte. Che in questo momento ha un nome ben preciso: Ousmane Dembele. Il Pallone d'Oro in carica, capace di segnare quando serve, al momento giusto. Basti pensare che il primo dei due gol messi a segno ieri sera, al 72', è arrivato con il primo tiro effettuato nel secondo tempo dal Paris Saint-Germain.

Inglesi nel mirino

Se dunque il PSG raggiunge le semifinali della massima competizione europea per la sesta volta nella sua storia (dopo il 1995, il 2020, il 2021, il 2024 e il 2025 - più di qualsiasi altra squadra francese), molto lo deve al suo attaccante, capace tra l'altro di partecipare a cinque reti nelle sue ultime cinque trasferte contro squadre inglesi in Champions League (quattro gol e un assist).

Club esclusivo

Con i due gol di Anfield, i numeri di Dembele in Champions continuano a crescere a dismisura. Adesso sono tre le doppiette nella competizione: solo Neymar (quattro), Cavani (quattro) e Mbappe (nove) ne hanno firmate di più con la maglia del Paris Saint-Germain. Un club più che esclusivo.