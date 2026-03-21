Da Norton-Cuffy a Sabelli e Martin: la svolta di De Rossi con gli esterni "a piedi invertiti"

Ha fatto molto effetto vedere contro il Torino Brooke Norton-Cuffy a sinistra. Così come a Verona Aaron Martin a destra. Stesso discorso per Stefano Sabelli contro la Roma e al "Bentegodi" agire sulla corsia mancina. Per quanto riguarda Mikael Ellertsson ha dimostrato di coprire bene entrambe le fasce del campo. Da un po' di partite a questa parte Daniele De Rossi ha abituato tutti a schierare gli esterni sul lato opposto rispetto al loro piede naturale. I destri a sinistra. I mancini a destra. Una mossa forse azzardata? Possibile. Una mossa azzeccata? Sicuramente.

Le parole di De Rossi

Un cambio tattico spiegato ieri sera in conferenza stampa dopo la gara contro l'Udinese dallo stesso allenatore rossoblù: "A me piace da sempre questo modulo con gli esterni 'a piedi invertiti'. Alla Roma ho preso Soulé per farlo giocare anche come quinto. Non necessariamente devono essere terzini adattati. E' nata come una soluzione per cercare di liberare Norton-Cuffy. Lavoriamo molto anche sul piede debole, stanno rispondendo molto bene sia Brooke che Ellertsson, che Martin, che Sabelli".

Svolta tattica

Una scelta che dunque serve potenziare gli elementi a disposizione, certamente esterni più "difensivi" ma che potrà poi aprire a nuove svolte tattiche qualora ci saranno innesti dalla prossima stagione o magari con gli elementi già a disposizione. La palla passa, anche se non più dal centro del campo come accadeva qualche anno fa ma dalla panchina, a Daniele De Rossi.