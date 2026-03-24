Il Torino pensa già al mercato: torna di moda il nome di Aaron Martin del Genoa

Il Torino mantiene un occhio ben saldo sulla classifica, con la zona salvezza distante 6 punti e 8 giornate ancora da giocare. Parallelamente però, la società granata con in testa il ds Gianluca Petrachi guarda già al futuro e ai programmi di mercato in vista della prossima stagione.

In questo senso, scrive Tuttosport, uno dei profili valutati attentamente dai granata è quello di Aaron Martin, esterno mancino di proprietà del Genoa il cui contratto scadrà al termine di questa stagione. Il Grifone ha in mano un'opzione unilaterale di rinnovo fino al giugno del 2027, ma allo stato attuale delle cose è difficile immaginarne l'attivazione.

I rapporti fra il giocatore e la società rossoblù, scrive il quotidiano, sono ai minimi storici dopo il mancato accordo sul prolungamento. L'entourage chiede un aumento salariale rispetto a quanto attualmente percepito, col Genoa che invece non si è mai spinto a tanto. E così Martin ha piano piano perso protagonismo e minuti sul campo, al netto dei suoi numeri che lo hanno portato a sfornare 13 assist nell'ultimo anno e mezzo. Il Genoa potrebbe comunque attivare l'opzione di rinnovo con l'idea di non perderlo a zero fra poche settimane, col prezzo del cartellino che a quel punto potrebbe aggirarsi fra i 2 ed i 3 milioni di euro.