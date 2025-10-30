Anche senza vittoria, nella Lazio il protagonista è sempre lui: che mese per Toma Basic

Un punto a testa. Pisa e Lazio non si fanno male nel posticipo della nona giornata di Serie A, con uno 0-0 che lascia l'amarezza da ambo le parti. Per i padroni di casa l'appuntamento con la prima vittoria in campionato è ancora da rimandare, dall'altra la sensazione è che sia stata sprecata una importante occasione per accorciare sulle squadre che in questo momento sono in testa alla classifica.

Sarri non riesce a dare continuità alla vittoria prestigiosa ottenuta contro la Juventus nell'ultimo turno, complici delle difficoltà in avanti che hanno in Boulaye Dia l'uomo copertina (ma in negativo). Senza Cancellieri e Castellanos, con Zaccagni sottotono e con un Isaksen volenteroso ma ancora a secco, ecco quindi che il migliore in campo risulta ancora una vola Toma Basic.

In poco più di 30 giorni il centrocampista croato non solo è tornato a giocare, ma lo ha fatto prendendosi la scena. Assist col Torino per il momentaneo 2-1 di Cancellieri, prestazione di sostanza a Bergamo e poi il gol contro la Juventus che mancava addirittura da maggio 2023. Anche questa sera, una regia lucida al fianco di Cataldi, oltre ad una sorprendente pericolosità nei tiri dalla distanza. Un vero e proprio "acquisto" per la Lazio, che apre anche ulteriori risvolti in vista di gennaio.