Ancora Che Adams: il Toro si riporta davanti, Roma incornata dallo scozzese
Torino che torna subito in vantaggio ancora con Che Adams, che finalizza al meglio un'azione corale dei granata, che parte da destra e si sviluppa in area, dove Vlasic appoggia per lo scozzese: destro immediato di Adams su cui Svilar non è esente da colpe, pur se molto ravvicinato. Il Torino torna a condurre, 2-1 all'Olimpico.
Segui la sfida tra Roma e Torino grazie al LIVE di TUTTOmercatoWEB.com!
