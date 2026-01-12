Ancora McKennie, la Juventus è travolgente: 5-0 sulla Cremonese al 64'
Quinto gol della Juventus, firmato ancora Weston McKennie. Cross di Kalulu dalla destra, l'americano è liberissimo di colpire di testa e la palla finisce all'angolino alla destra di Audero: 5-0 al 64'.
Editoriale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Allegri: "Modric dopo il Genoa mi ha detto che non gli era mai capitato di essere seguito per 90'"
