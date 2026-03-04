La moglie di Pirlo da Dubai: "Momenti di paura, ma non catastrofici come si dice in Italia"

Giorni di paura per gli italiani che vivono a Dubai, tra cui anche Andrea Pirlo, che oggi allena lo United FC. Intervistata dal Corriere della Sera, Valentina Baldini, moglie dell’ex centrocampista, ha raccontato questi momenti: “La mia giornata scorre normalmente. Mentre in Italia qualcuno immagina scenari catastrofici che qui, semplicemente, non esistono nella forma in cui vengono raccontati".

Baldini ha comunque raccontato che ci sono stati momenti di timore: “Per noi non è normale sentire il rumore di una esplosione sulle nostre teste o durante la notte alzare gli occhi e nel cielo nero veder brillare un missile.

Nella notte di sabato 28 febbraio sono stata svegliata da un aereo che sorvolava casa nostra. Era nero e appena passato ho sentito un botto fortissimo. Non sono riuscita a dormire per qualche ora e le mie chat con amiche che abitano qui erano più che mai attive, a tratti ironiche, come solo noi italiani sappiamo essere”.