Verona, il desiderio di Sammarco non viene esaudito: Bella-Kotchap e Slotsager, ennesimi infortuni

Al termine della sfida giocata contro il Napoli il tecnico del Verona, Paolo Sammarco, aveva espresso un desiderio dopo i segnali incoraggianti dei suoi, nonostante l'ennesima sconfitta: poter recuperare altri giocatori dall'infermeria, senza perderne altri. Niente da fare: l'esito degli esami per Armel Bella-Kotchap non è buono e ad esso si aggiunge lo stop di Tobias Slotsager.

Questo l'esito degli esami per i due giocatori: "Hellas Verona FC comunica che gli esami effettuati dal calciatore Armel Bella-Kotchap, uscito al 55’ della partita Hellas Verona-Napoli giocata sabato 28 febbraio al ‘Bentegodi’, hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro. Il Club comunica inoltre che, nella stessa partita, il calciatore Tobias Slotsager ha subito una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso sinistro. I tempi di guarigione di entrambi saranno quantificabili in base all’evoluzione dei rispettivi quadri clinici".

Queste erano state le parole di Sammarco dopo la gara contro gli azzurri: "Speriamo di recuperarne altri la prossima senza perderne altri" - aveva detto in conferenza stampa - ". Cambiandone sempre 4-5 giocatori alla volta, al di là dell'impegno che stanno mettendo i ragazzi, si fa fatica a trovare un filo conduttore fra una partita e l'altra. La speranza è di avere il gruppo più al completo possibile per trovare le soluzioni migliori".