Antognoni applaude l'Italia: "Ieri ha giocato al pari della Francia, è di buon auspicio"

Giancarlo Antognoni applaude l'Italia e il nuovo corso del CT Roberto Mancini. Ospite del Festival dello Sport di Trento, evento arrivato al su terzo giorno e organizzato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Fiorentina e della Nazionale e oggi capo delegazione dell'Under 21 ha commentato così queste prime tre gare di Nations League giocate dagli azzurri: "Sta progredendo molto bene, è sicuramente di buon auspicio per il futuro. Ci saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso, ma ci vorrà un po' di pazienza".

Inizia ad essere una squadra l'Italia?

"Ieri ha giocato contro una grande squadra come la Francia, ha mantenuto nei 90 minuti lo stesso livello e vuol dire che è migliorata in queste ultime due partite: vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento di giovani è stato positivo, hanno fatto bene e fa ben sperare per il futuro".

Fagioli lo vedi più regista o mezzala?

"Può fare bene entrambi i ruoli. E' bravo tecnicamente, vede il gioco e riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni. Giocatore eclettico, che può fare i due ruoli".

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