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Pato: "Ho chiesto a mia moglie il permesso di tornare a giocare. Se il Milan mi volesse 6 mesi..."TMW
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Giacomo Iacobellis
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autore Giacomo Iacobellis
03.10.2026 19:40Serie A
Nel suo lungo intervento sul palco del Festival dello Sport, il brasiliano ha risposto anche a una domanda sul Pallone d'Oro Modric e i suoi 41 anni.
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L'ex attaccante del Milan e della Nazionale brasiliana, Alexandre Pato, è intervenuto all'Auditorium Santa Chiara nel panel "Rossonero per sempre" durante il Festival dello Sport di Trento. Tra le sue dichiarazioni più simpatiche e curiose, c'è stata anche una battuta sul suo possibile ritorno in campo a 37 anni per vestire di nuovo la maglia del Diavolo.
La battuta di Pato su Modric e il Milan
Quando vedi Modric in campo ti viene in mente che potevi giocare ancora?
"Ho detto la stessa cosa a mia moglie Rebecca chiedendole il permesso di tornare a giocare (ride, ndr). Se mi chiamasse il Milan, io 6 mesi… Detto questo, spero che Modric possa rimanere ancora tanto nel Milan per vedere quello che fa a lungo".
Fonte: Dagli inviati a Trento, Lorenzo Marucci e Daniele Najjar
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