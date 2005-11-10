Genoa, trauma distorsivo alla caviglia sinistra per Colombo: sarà out contro la Fiorentina

Mister Daniele De Rossi può tirare un sospiro di sollievo. Sono arrivati gli esiti degli esami strumentali a Lorenzo Colombo. Il centravanti del Genoa infatti si è infortunato al termine del primo tempo del match perso 2-0 contro il Rapid Bucarest. L'attaccante, andando su un suggerimento di Vitinha dalla corsia di sinistra, è andato a contrasto con Kramer cadendo a terra successivamente. Il giocatore ha chiesto immediatamente l'intervento dei sanitari e dopo le cure del caso ha lasciato il campo zoppicando.

Infortunio meno grave del previsto

La buona notizia è stata comunque che il centravanti è uscito con le sue gambe e al triplice fischio le sensazioni erano già più confortanti rispetto alla dinamica dell'impatto che aveva fatto pensare al peggio. Alla fine nella giornata di oggi, l'ex Milan ha effettuato la risonanza magnetica che ha scongiurato conseguenze maggiori rispetto al trauma distorsivo alla caviglia sinistra trapelato nella pancia del Rapid-Giulesti.

Assente per la sfida con la Fiorentina

Adesso Colombo inizierà il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno monitorate giorno per girono dallo staff tecnico e da quello sanitario. Sicuramente sarà assente per la sfida contro la Fiorentina prevista alla ripresa del campionato sabato 10 ottobre alle ore 15 al "Ferraris".