Serie C, i risultati 8ª giornata: dopo i primi 45', Samb a sorpresa avanti a Grosseto. Ok Arzignano
Claudia Marrone
Con la giornata odierna, e con Serie A e B ancora ferme per la pausa Nazionale, si è alzato il sipario sull'8ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi domani e vedrà il rinvio dei tre match delle formazioni U23, equiparate a quelle della massima serie.
Smaltiti i primi confronti del primissimo pomeriggio, altri hanno preso il via alle 17.30, e hanno dunque mandato in archivio i primi tempi. I primi 45', nel Girone A, sorridono all'Arzignano, avanti di due reti sulla Pergolettese, mentre a sorpresa, nel B, è al Samb sul doppio vantaggio in casa del Grosseto, a oggi ancora imbattuto; a reti bianche, invece, la prima frazione di gioco al 'Picchi' tra Livorno e Pescara. Il medesimo risultato, 0-0, è poi emerso tra Monopoli e Savoia, mentre il Giugliano conduce sul Barletta.
Di seguito il programma completo e le classifiche:
SERIE C - 8ª GIORNATA
GIRONE A
Ora in campo (parziale)
Arzignano Valchiampo-Pergolettese 2-0
9' Penta, 38' Mattioli
Sabato 3 ottobre
Ore 20.30 – Folgore Caratese-Desenzano
Ore 20.30 – Ospitaletto-Renate
Ore 20.30 – Pro Vercelli-Carpi
Domenica 4 ottobre
Ore 12.30 – Lecco-Union Brescia
Ore 12.30 – Treviso-Giana Erminio
Ore 17.30 – Dolomiti Bellunesi-Novara
Ore 20.30 – Alcione-Trento
Già giocata
Cittadella-AlbinoLeffe 1-2
30' Desogus (A), 45' Sottini (A), 56' Paolucci (C)
Mercoledì 14 ottobre
Ore 16.00 – Juventus Next Gen-Lumezzane
Classifica: Cittadella 21*, Union Brescia 15, Ospitaletto 14, Trento 13, Arzignano Valchiampo 13, AlbinoLeffe 12*, Treviso 12, Dolomiti Bellunesi 10, Alcione Milano 10, Lumezzane 8, Lecco 8, Desenzano 7, Pergolettese 7, Juventus Next Gen 6, Pro Vercelli 6, Novara 6, Carpi 6, Folgore Caratese 6, Giana Erminio 3, Renate 2
*una gara in più
GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Grosseto-Sambenedettese 0-2
9' Piccoli, 15' Sgarbi
Livorno-Pescara 0-0
Domenica 4 ottobre
Ore 14.30 – Campobasso-Torres
Ore 14.30 – Guidonia Montecelio-Pineto
Ore 14.30 – Pianese-Ravenna
Ore 17.30 – Reggiana-Spezia
Ore 20.30 – Latina-Ostiamare
Già giocate
Gubbio-Perugia 1-3
29' Riccardi (P), 37' Barani (G), 47' Tozzuolo (P), 90'+1 Canotto (P)
Vado-Forlì 1-0
10' Rosa
Mercoledì 28 ottobre
Ore 18.00 – Atalanta U23-Vis Pesaro
Classifica: Spezia 19, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana 14, Livorno 14, Perugia 13*, Campobasso 11, Torres 11, Forlì 10*, Atalanta U23 9**, Guidonia Montecelio 9, Pescara 8, Vado 8, Ostiamare 7, Gubbio 7*, Pineto 7, Latina 5, Vis Pesaro 4, Pianese 3, Sambenedettese 2
* una gara in più
** una gara in meno
GIRONE C
Ora in campo (parziale)
Giugliano-Barletta 1-0
9' Baldé
Monopoli-Savoia 0-0
Sabato 3 ottobre
Ore 20.30 – Catania-Crotone
Domenica 4 ottobre
Ore 14.30 – Cosenza-Foggia
Ore 20.30 – Audace Cerignola-Altamura
Ore 20.30 – Potenza-Picerno
Ore 20.30 – Salernitana-Bari
Già giocate
Cavese-Casertana 2-0
40' Orlando, 65' Fiorin
Sorrento-Casarano 2-0
25' Bolzan, 83' Loreto
Martedì 27 ottobre
Ore 14.30 – Inter U23-Scafatese
Classifica: Sorrento 18*, Potenza 16, Bari 16, Picerno 12, Casertana 12*, Monopoli 11, Cavese 11*, Scafatese 10, Inter U23 10*, Casarano 10*, Audace Cerignola 10, Catania 10, Salernitana 9, Foggia 8, Barletta 7, Altamura 7, Savoia 6, Giugliano 4*, Cosenza 2, Crotone 0***
* una gara in più
** una gara in meno
** penalizzato di 6 punti