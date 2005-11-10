Serie C, i risultati 8ª giornata: dopo i primi 45', Samb a sorpresa avanti a Grosseto. Ok Arzignano

Con la giornata odierna, e con Serie A e B ancora ferme per la pausa Nazionale, si è alzato il sipario sull'8ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi domani e vedrà il rinvio dei tre match delle formazioni U23, equiparate a quelle della massima serie.

Smaltiti i primi confronti del primissimo pomeriggio, altri hanno preso il via alle 17.30, e hanno dunque mandato in archivio i primi tempi. I primi 45', nel Girone A, sorridono all'Arzignano, avanti di due reti sulla Pergolettese, mentre a sorpresa, nel B, è al Samb sul doppio vantaggio in casa del Grosseto, a oggi ancora imbattuto; a reti bianche, invece, la prima frazione di gioco al 'Picchi' tra Livorno e Pescara. Il medesimo risultato, 0-0, è poi emerso tra Monopoli e Savoia, mentre il Giugliano conduce sul Barletta.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

SERIE C - 8ª GIORNATA

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Arzignano Valchiampo-Pergolettese 2-0

9' Penta, 38' Mattioli

Sabato 3 ottobre

Ore 20.30 – Folgore Caratese-Desenzano

Ore 20.30 – Ospitaletto-Renate

Ore 20.30 – Pro Vercelli-Carpi

Domenica 4 ottobre

Ore 12.30 – Lecco-Union Brescia

Ore 12.30 – Treviso-Giana Erminio

Ore 17.30 – Dolomiti Bellunesi-Novara

Ore 20.30 – Alcione-Trento

Già giocata

Cittadella-AlbinoLeffe 1-2

30' Desogus (A), 45' Sottini (A), 56' Paolucci (C)

Mercoledì 14 ottobre

Ore 16.00 – Juventus Next Gen-Lumezzane

Classifica: Cittadella 21*, Union Brescia 15, Ospitaletto 14, Trento 13, Arzignano Valchiampo 13, AlbinoLeffe 12*, Treviso 12, Dolomiti Bellunesi 10, Alcione Milano 10, Lumezzane 8, Lecco 8, Desenzano 7, Pergolettese 7, Juventus Next Gen 6, Pro Vercelli 6, Novara 6, Carpi 6, Folgore Caratese 6, Giana Erminio 3, Renate 2

*una gara in più

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Grosseto-Sambenedettese 0-2

9' Piccoli, 15' Sgarbi

Livorno-Pescara 0-0

Domenica 4 ottobre

Ore 14.30 – Campobasso-Torres

Ore 14.30 – Guidonia Montecelio-Pineto

Ore 14.30 – Pianese-Ravenna

Ore 17.30 – Reggiana-Spezia

Ore 20.30 – Latina-Ostiamare

Già giocate

Gubbio-Perugia 1-3

29' Riccardi (P), 37' Barani (G), 47' Tozzuolo (P), 90'+1 Canotto (P)

Vado-Forlì 1-0

10' Rosa

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18.00 – Atalanta U23-Vis Pesaro

Classifica: Spezia 19, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana 14, Livorno 14, Perugia 13*, Campobasso 11, Torres 11, Forlì 10*, Atalanta U23 9**, Guidonia Montecelio 9, Pescara 8, Vado 8, Ostiamare 7, Gubbio 7*, Pineto 7, Latina 5, Vis Pesaro 4, Pianese 3, Sambenedettese 2

* una gara in più

** una gara in meno

GIRONE C

Ora in campo (parziale)

Giugliano-Barletta 1-0

9' Baldé

Monopoli-Savoia 0-0

Sabato 3 ottobre

Ore 20.30 – Catania-Crotone

Domenica 4 ottobre

Ore 14.30 – Cosenza-Foggia

Ore 20.30 – Audace Cerignola-Altamura

Ore 20.30 – Potenza-Picerno

Ore 20.30 – Salernitana-Bari

Già giocate

Cavese-Casertana 2-0

40' Orlando, 65' Fiorin

Sorrento-Casarano 2-0

25' Bolzan, 83' Loreto

Martedì 27 ottobre

Ore 14.30 – Inter U23-Scafatese

Classifica: Sorrento 18*, Potenza 16, Bari 16, Picerno 12, Casertana 12*, Monopoli 11, Cavese 11*, Scafatese 10, Inter U23 10*, Casarano 10*, Audace Cerignola 10, Catania 10, Salernitana 9, Foggia 8, Barletta 7, Altamura 7, Savoia 6, Giugliano 4*, Cosenza 2, Crotone 0***

* una gara in più

** una gara in meno

** penalizzato di 6 punti