Antognoni: "Fagioli a centrocampo può fare tutto. Oulai? Per me possono coesistere"

Giancalo Antognoni, presente al Festival dello Sport di Trento, in un'intervista rilasciata a TMW, ha toccato vari temi: dalla Nazionale alla Fiorentina.

Che sensazioni hai avuto nel vedere l'Italia ieri pareggiare contro la Francia?

"Sta progredendo molto bene, è sicuramente di buon auspicio per il futuro. Ci saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso, ma ci vorrà un po' di pazienza".

Inizia ad essere una squadra l'Italia?

"Ieri ha giocato contro una grande squadra come la Francia, ha mantenuto nei 90 minuti lo stesso livello e vuol dire che è migliorata in queste ultime due partite: vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento di giovani è stato positivo, hanno fatto bene e fa ben sperare per il futuro".

Fagioli lo vedi più regista o mezzala?

"Può fare bene entrambi i ruoli. E' bravo tecnicamente, vede il gioco e riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni. Giocatore eclettico, che può fare i due ruoli".

Il cambio di allenatore alla Fiorentina può dare ulteriori risultati positivi?

"Paolo lo scorso anno ha fatto bene, non era stato riconfermato e ha ripreso in mano la situazione: credo che possa fare bene. La Fiorentina è cambiata molto, bisogna avere pazienza. Ci sono le possibilità e i giocatori, l'allenatore ha dimostrato l'anno scorso di essere all'altezza e quindi i presupposti sono buoni".

Mastantuono lo hai accostato a Baggio e Rui Costa?

"Baggio perché è un giocatore che supera l'uomo, Rui Costa è diverso da Mastantuono. Per caratteristiche, l'ho accostato a Baggio".

Anche a Bertoni per come si è integrato con il popolo fiorentino?

"Gli argentini in Italia hanno sempre avuto un ottimo rapporto, sia con la gente che con la metodologia di gioco".

Atta ti piace?

"All'Udinese ha fatto benissimo. Quest'anno si sta inserendo piano piano e credo che sia un giocatore valido. Grande tecnica, fa gol ed è un centrocampista offensivo. Siccome fisicamente è molto ben dotato, può fare benissimo il centrocampista a tutto campo".

Oulai?

"Bisogna vederlo un po', ma è stato pagato 30 milioni e quindi deve essere bravo per forza. Deciderà l'allenatore se può coesistere con Fagioli o no, ma può fare il metodista e quindi per me possono coesistere".

Che ricordo hai di Socrates?

"Piacevole, era un brasiliano particolare e un giocatore con grandi doti tecniche. Però è arrivato tardi in Italia, a 29 anni: doveva arrivare prima. Non ha retto la preparazione a cui ero presente a Pinzolo: non era abituato e ha trovato difficoltà. I giocatori di una certa età hanno difficoltà, vanno preso giovani e non datati come Socrates in quel momento".

Perché è andato via?

"Non si trovava a suo agio, ma era un giocatore fantastico. Contro di noi nell'82 fece il gol del 2-1. Un giocatore un po' fuori dal comune".

Cosa ci vuole per fare un lancio lungo sui piedi di un compagno e c'è qualcuno oggi che lo può fare?

"Il calcio è cambiato, il lancio lungo oggi non è contemplato molto. Ci sono giocatori bravi a livello giovanile che potrebbero sfruttare queste caratteristiche, ma oggi viene seguito molto quello che dice l'allenatore e si è persa un po' di fantasia".

Chi preferisci tra Beto e Pellegrino?

"Beto ha fatto bene all'Udinese, Pellegrino a Parma più di recente e a Firenze ha dimostrato di essere un goleador, ma va servito nel modo giusto".