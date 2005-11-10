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Serie C, i risultati delle gare delle 14.30: alla Cavese e al Perugia i due derby, cade il Cittadella

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 16:30Serie C
03.10.2026 16:30Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono terminate le gare delle ore 14.30 valide per l'ottava giornata di Serie C. La sorpresa arriva dal Girone A dove l'AlbinoLeffe frena la corsa del Cittadella, che fin qui aveva sempre vinto, superandolo 2-1. Vince il Vado 1-0 contro il Forlì nel Girone B mentre il Perugia si aggiudica il derby contro il Gubbio per 3-1. Nel Girone C successo nella Cavese contro la Casertana nel derby e del Sorrento contro il Casarano.

SERIE C - 8ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 3 ottobre
Cittadella-AlbinoLeffe 1-2 (56' Paolucci; 30' Desogus, 45' Sottini)
Ore 17.30 – Arzignano Valchiampo-Pergolettese
Ore 20.30 – Folgore Caratese-Desenzano
Ore 20.30 – Ospitaletto-Renate
Ore 20.30 – Pro Vercelli-Carpi
Domenica 4 ottobre
Ore 12.30 – Lecco-Union Brescia
Ore 12.30 – Treviso-Giana Erminio
Ore 17.30 – Dolomiti Bellunesi-Novara
Ore 20.30 – Alcione-Trento
Mercoledì 14 ottobre
Ore 16.00 – Juventus Next Gen-Lumezzane

Classifica: Cittadella 21, Union Brescia 15, Ospitaletto 14, Trento 13, Arzignano Valchiampo 13, Treviso 12, AlbinoLeffe 12, Dolomiti Bellunesi 10, Alcione Milano 10, Lumezzane 8, Lecco 8, Desenzano 7, Pergolettese 7, Juventus Next Gen 6, Pro Vercelli 6, Novara 6, Carpi 6, Folgore Caratese 6, Giana Erminio 3, Renate 2

GIRONE B
Sabato 3 ottobre
Gubbio-Perugia 1-3 (37' Barani; 29' Riccardi, 47' Tozzuolo, 91' Canotto)
Vado-Forlì 1-0 (11' Rosa)
Ore 17.30 – Grosseto-Sambenedettese
Ore 17.30 – Livorno-Pescara
Domenica 4 ottobre
Ore 14.30 – Campobasso-Torres
Ore 14.30 – Guidonia Montecelio-Pineto
Ore 14.30 – Pianese-Ravenna
Ore 17.30 – Reggiana-Spezia
Ore 20.30 – Latina-Ostiamare
Mercoledì 28 ottobre
Ore 18.00 – Atalanta U23-Vis Pesaro

Classifica: Spezia 19, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana 14, Livorno 14, Perugia 13, Campobasso 11, Torres 11, Forlì 10, Atalanta U23 9*, Guidonia Montecelio 9, Pescara 8, Vado* 8, Ostiamare 7, Gubbio 7, Pineto 7, Latina 5, Vis Pesaro 4, Pianese 3, Sambenedettese 2
* una gara in meno

GIRONE C
Sabato 3 ottobre
Cavese-Casertana 2-0 (40' Orlando, 65' Fiorin)
Sorrento-Casarano 2-0 (25' Bolzan, 83' Loreto)
Ore 17.30 – Giugliano-Barletta
Ore 17.30 – Monopoli-Savoia
Ore 20.30 – Catania-Crotone
Domenica 4 ottobre
Ore 14.30 – Cosenza-Foggia
Ore 20.30 – Audace Cerignola-Altamura
Ore 20.30 – Potenza-Picerno
Ore 20.30 – Salernitana-Bari
Martedì 27 ottobre
Ore 14.30 – Inter U23-Scafatese

Classifica: Sorrento 18, Potenza 16, Bari 16, Picerno 12, Casertana 12, Monopoli 11, Cavese 11, Scafatese 10, Inter U23 10*, Casarano 10, Audace Cerignola 10, Catania 10, Salernitana 9, Foggia 8, Barletta 7, Altamura 7, Savoia 6, Giugliano 4*, Cosenza 2, Crotone 0**
* una gara in meno
** penalizzato di 6 punti

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