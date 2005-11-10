Pato ha lanciato la notizia. Dal Brasile: testa a testa fra Milan e Roma per Endrick a gennaio

Nelle scorse ore era stato Alexandre Pato a dare la traccia, parlando di Endrick, talento brasiliano del Real Madrid: "Credo che debba cambiare, perché è dura per lui giocare a Madrid. So che Cardinale stava provando a portarlo al Milan, ne abbiamo parlato, poi alla fine non si è fatto di nulla. A gennaio? Questo non lo so", aveva detto l'ex attaccante rossonero.

Secondo le notizie che circolano in Brasile, in particolare su UOL Esporte, proprio il Milan insieme alla Roma saranno le due squadre che si muoveranno con maggiore convinzione per lui già nel prossimo mercato di gennaio. Il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso all'addio al Real Madrid, seppur con la formula del prestito. Da capire se un'operazione alla Mastantuono, quindi in prestito secco, possa interessare a Milan e Roma.