Ternana, Lisuzzo: "Confronto con la Nord costruttivo. Nessuna contestazione"
Andrea Piras
Il tecnico della Ternana Andrea Lisuzzo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Montevarchi partendo dal confronto avuto con la Curva Nord: "È stato un confronto molto giusto perché hanno espresso la loro opinione - riporta Ternananews.it -. Non c'è stata nessuna contestazione, hanno fatto un discorso costruttivo e motivazionale. Maturare in fretta passa anche attraverso questo confronto.
Si sono fatti degli errori nelle dichiarazioni, chiedo scusa per quello che ho detto e per come è stato recepito. Da queste cose nasce lo spirito che serve per competere in una piazza ambiziosa come quella di Terni. Il confronto è stato cospicuo, abbiamo a cuore la maglia della Ternana. Chi mancherà domani? Ai soliti assenti aggiungo Barbini che ieri ha fatto gli esami del caso, oggi non si è sentito ok e in via precauzionale lo lasciamo a riposo.
Montevarchi? Abbiamo fatto vedere ai ragazzi la squadra che andremo ad affrontare. Ma noi dobbiamo avere l'atteggiamento di chi vuole uscire dallo stadio con i tre punti. Con l'ambizione e la voglia di arricchire il bottino delle ultime partite. Questo incide sul fatto che conosciamo benissimo le difficoltà della partita. È un campionato difficile, ma pensiamo più a noi che agli avversari".