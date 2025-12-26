Coppa d'Africa, le formazioni di Angola-Zimbabwe: Nzola guida l'attacco delle Antilopi Nere
Queste le formazioni ufficiali di Angola-Zimbabwe, gara valida per la seconda giornata del gruppo B di Coppa d'Africa. Nella prima gara entrambe le nazionali sono state sconfitte. L'Angola è stata battuta 2-1 dal Sudafrica, stesso risultato, ma contro l'Egitto, per lo Zimbabwe.
A guidare l'attacco dell'Angola c'è l'attaccante del Pisa Nzola. Panchina per Gaspar del Lecce, Luvumbo del Cagliari e Rui Modesto dell'Udinese.
Angola 4-2-3-1: Marques; Mata, Buatu, Carmo, To Carneiro; Beni, Show; Benson, Fredy, Gelson Dala; Nzola
Zimbabwe 3-5-2: Arubi; Takwara, Nakamba, Hadebe; Jalai, Dube, Fabisch; Antonio, lunga; Bonne, Musona.
