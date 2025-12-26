Serie B, Juve Stabia-Sudtirol: generazioni a confronto, sfida Abate-Castori

Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 14:30 di domani

Partita molto interessante domani pomeriggio allo stadio Menti tra Juve Stabia e Sudtirol, due modi completamente diversi, ma decisamente efficaci e validi di fare calcio: da un lato il giovane Abate e una squadra sbarazzina che in casa gioca un calcio a tratti spettacolare, dall'altro il veterano Castori che ha spesso fatto la differenza in questa categoria con il suo 3-5-2 fatto di verticalizzazioni, fisicità e organizzazione difensiva. Arbitrerà l'esperto Livio Marinelli di Tivoli.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Mister Abate sta valutando la condizione fisica di calciatori che hanno trovato meno spazio nella prima parte di stagione, ma che sono esponenzialmente cresciuti col passare delle settimane. Uno su tutti quel Fabio Maistro che ha fatto la differenza nelle recenti gare casalinghe e che può agire come mezzala con licenza di offendere o da trequartista alle spalle dell'intoccabile Candellone. Titolari anche elementi come Bellich, Mosti, Leone e Ruggero che hanno disputato un 2025 straordinario e che sognano di chiudere un anno indimenticabile con un successo dal sapore di playoff. Gabrielloni dovrebbe partire dalla panchina, Correia è in vantaggio su Pierobon.

COME ARRIVA IL SUDTIROL

Castori non vince da due mesi, tuttavia la sua squadra gioca bene al calcio e lo ha confermato col pareggio di Monza. Nel 3-5-2 dovrebbe trovare spazio Veseli dal primo minuto nel terzetto difensivo, affiancato da Kofler ed El Kaouakibi che ormai si è adattato al meglio nel ruolo di braccetto. Panchina per Masiello. In mediana occhio alla posizione di Casiraghi, provato sia come mezzala di inserimento, sia come esterno. Possibile rientro tra i titolari anche per capitan Tait, pronto a dar vita a un duello interessantissimo con Leone. In avanti, in attesa del tesseramento di Verdi, ci saranno Merkaj e Pecorino.