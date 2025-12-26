Bari, Vivarini: "L'umore non è quello giusto, dobbiamo andare oltre gli ostacoli"

Vincenzo Vivarini, tecnico del Bari, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida con l'Avellino, in programma domani alle 19.30 al San Nicola:

"È' la prima settimana che faccio per intero con la squadra. Non è stata una settimana qualunque, stiamo vivendo un momento particolare, la prestazione col Catanzaro non è stata confacente con i nostri obiettivi. Abbiamo cercato di lavorare sul cervello e sulle attenzioni da tenere in campo: è stata una settimana molto intensa".

"L'umore non è quello giusto, ma bisogna fare di necessità virtù, dobbiamo andare oltre gli ostacoli. Per fortuna recuperiamo Castrovilli, Pagano e Antonucci, adesso sono a disposizione. L'Avellino? A differenza nostra ha entusiasmo. Sarà una partita di grande ritmo".

"Dobbiamo cambiare modo di pensare e di agire. E' una partita dove ci vorrà grande spirito. Serve orgoglio e voglia di far vedere chi siamo: ci vuole applicazione, l'Avellino è ben consolidato e noi dobbiamo essere pronti ad ovviare alle loro bravure", le sue parole riportate da TuttoBari.com.