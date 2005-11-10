Argentina, Lautaro entra nella storia: è il terzo miglior marcatore all time

Lautaro Martinez continua a lasciare il segno con la maglia dell’Argentina. L’attaccante dell’Inter è stato protagonista anche nel netto 7-0 contro il Burkina Faso, trovando la rete che gli ha permesso di raggiungere un traguardo prestigioso nella storia dell’Albiceleste. Il Toro ha sbloccato la partita raccogliendo la respinta del portiere dopo un calcio di rigore. Dopo il gol realizzato nel precedente 4-0 contro la Bolivia, Lautaro è così arrivato a 42 reti con la Nazionale argentina, superando Sergio Aguero nella graduatoria dei migliori marcatori della Selección.

Nel mirino adesso c’è Batistuta

Il prossimo riferimento per il centravanti nerazzurro è Gabriel Omar Batistuta, fermo a quota 54. Più distante resta invece Lionel Messi, che continua a guidare la classifica dei bomber argentini. La crescita realizzativa di Lautaro racconta un percorso iniziato quasi otto anni fa. Il suo primo gol con l’Argentina risale infatti all’11 ottobre 2018, quando andò a segno nel 4-0 in amichevole contro l’Iraq.

Gol e assist nella goleada argentina

Contro il Burkina Faso, Lautaro non ha contribuito soltanto con la rete. L’attaccante ha infatti servito anche l’assist per Prestianni, prima di lasciare il terreno di gioco nel corso della ripresa. Una prestazione completa che conferma il peso sempre maggiore del capitano dell’Inter all’interno della Nazionale. La rincorsa ai grandi bomber argentini prosegue e, dopo aver raggiunto Aguero, il prossimo obiettivo statistico porta inevitabilmente al nome di Batistuta.