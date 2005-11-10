Roma, Galantic disegna il futuro: nuovo stadio, Under 23 e crescita sostenibile

La Roma vuole costruire il proprio futuro attraverso investimenti, infrastrutture e valorizzazione dei giovani. A tracciare la strada è il CEO John Galantic, che durante un evento a Trento ha raccontato la visione della famiglia Friedkin e i progetti destinati a cambiare il volto del club nei prossimi anni.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei punti centrali resta il nuovo stadio, progetto considerato fondamentale per aumentare ricavi e competitività. L’obiettivo della proprietà è quello di dotare la società di un impianto moderno e capace di generare risorse anche al di fuori delle partite.

iovani e seconda squadra nel progetto Roma

Parallelamente alle infrastrutture, la società punta sulla crescita dei talenti. Galantic ha indicato tra gli obiettivi la creazione di una formazione Under 23, seguendo un modello già adottato da altre società italiane. L’idea è costruire un percorso che permetta ai giovani del vivaio di avvicinarsi gradualmente alla prima squadra, evitando che il salto dal settore giovanile al calcio professionistico diventi troppo brusco.

Il nuovo stadio come motore della crescita

Il progetto dell’impianto rappresenta però il tassello più ambizioso. La Roma vuole creare una struttura moderna, pensata non soltanto per il calcio ma anche per eventi e attività capaci di produrre nuovi ricavi. La filosofia dei Friedkin punta infatti a un club economicamente più solido e competitivo, senza rinunciare agli investimenti sportivi. Stadio, settore giovanile e crescita commerciale diventano così parti dello stesso percorso. Per Galantic, il traguardo è chiaro: costruire una Roma capace di competere stabilmente ai massimi livelli, affidandosi a un modello sostenibile e duraturo.