Reggiana, Tesser: "Spezia squadra forte. Spero sia stato metabolizzato il ko con il Perugia"

In vista del big match contro lo Spezia, il tecnico della Reggiana Attilio Tesser ha commentato in conferenza stampa: "La preoccupazione è quella di trovare una squadra forte: sei vittorie e un pareggio rappresentano un percorso veramente importante - riporta TuttoReggiana.com -. Oltre al percorso, è una squadra che ha vinto meritatamente, giocando un calcio particolarmente brillante, fatto sempre di grande intensità e qualità. Quindi è una partita difficile di suo. Allo stesso tempo, però, dobbiamo trovare lo stimolo con le squadre forti? Direi di no, perché lo stimolo dobbiamo averlo con tutte le squadre.

La sconfitta col Perugia? Spero che sia stata metabolizzata. Abbiamo fatto la nostra analisi per esaminare a fondo la gara: dai video a tutte le situazioni tecnico-tattiche e mentali, fino a capire cosa ha determinato quell'approccio. Poi ci siamo concentrati sulla partita con lo Spezia da mercoledì. In tutta onestà anche oggi abbiamo fatto una buona rifinitura e sarei contento di vedere domani in campo quello che abbiamo provato.

L'infermeria piena pesa? Non lo dico ancora. C'è sicuramente il dispiacere di non avere tutta la rosa a disposizione, perché abbiamo dei lungodegenti che sono giocatori importanti e che praticamente non abbiamo mai avuto: Castagnetti e Henry. Però non è su questo che dobbiamo basarci. Ponsi è ancora fuori e purtroppo sta facendo un po' fatica a recuperare: spero di averlo per la prossima settimana. Jónsson non ha praticamente niente, però purtroppo non ci sarà nemmeno lui per questa partita. Abbiamo avuto anche Tripaldelli con delle problematiche, non si è mai allenato. Vedremo domani se potrà essere a disposizione o meno".