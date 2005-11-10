Serie A Women, prosegue la 2ª giornata: fari puntati su Como Women-Inter. La guida completa

Con la giornata di ieri, e in attesa poi della ormai imminente sosta per le nazionali, si è alzato il sipario sulla 2ª giornata del campionato di Serie A Women, che si concluderà poi ques'oggi, con gli ultimi tre confronti in programma.

La Roma osserva a distanza per mantenere la vetta in solitaria

Nel pomeriggio di ieri la Roma - dopo la vittoria sulla Lazio nel derby capitolino - ha centrato la vetta attualmente in solitaria, ma nella giornata odierna potrebbe essere raggiunta da Como 1907 e Juventus, che affronteranno rispettivamente Napoli Women e Milan, due compagini ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, per quanto si sia solo all'inizio del torneo. Attenzione però, si affronteranno anche Como Women e Inter, che hanno tre punti in meno delle giallorosse: confronto ad alta tensione.

Il punto della situazione: turno e classifica

SERIE A WOMEN, 2ª GIORNATA

Già giocate

Parma-Ternana Women 1-2

6' e 52' Hornemann (T), 38‎' Distefano (P)

Fiorentina-Sassuolo 2-0

33‎'‎ Bergsvand, 40' Bredgaard

Roma-Lazio 3-0

41' Doms, 71' Corelli, 87' Pilgrim

Domenica 4 ottobre

Ore 12.30 - Napoli Women-Como 1907

Ore 15.00 - Milan-Juventus

Ore 18.00 - Como Women-Inter

CLASSIFICA Roma 6, Como 1907 3*, Juventus 3*, Inter 3*, Como Women 3*, Fiorentina 3, Ternana Women 3, Lazio 1, Parma 1, Napoli Women 0*, Milan 0*, Sassuolo 0

* una gara in meno