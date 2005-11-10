Genoa, De Rossi: "El Shaarawy ci sta sia un po' più in difficoltà". Su Baldanzi e Messias...

Nel corso della conferenza stampa post Bucarest, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato di Stephan El Shaarawy e dei carichi di lavoro: "Abbiamo caricato tutti, ma ha caricato anche Traoré ma mi sembrava abbastanza in forma. Ovviamente sono ruoli diversi, Traoré veniva da un infortunio e non si è allenato tutta l'estate. Stephan non viene da un infortunio, ma l'estate l'ha passata allenandosi da solo, che è completamente diverso. Si è sposato ed è tornato, forse ci vorrà un po' più di tempo. Alcuni stanno meglio, alcuni stanno peggio, alcuni sono più giovani, alcuni sono meno giovani. Sono tutte valutazioni che abbiamo fatto. Tutte cose che noi sapevamo, tutte cose che io sapevo molto bene, che conoscevo e che abbiamo messo sul piatto della bilancia quando abbiamo preso delle decisioni e quando abbiamo visto anche le tempistiche di alcune decisioni. El Shaarawy è arrivato per ultimo quindi forse ci sta essere un po' più in difficoltà".

Infine un commento sull'infermeria: "Amorim mi sembrava stesse meglio, poi ha avuto un riacutizzarsi del problema alla caviglia che ha avuto contro il Sudtirol ma penso da lunedì si allenerà con noi. Baldanzi ha sentito affaticarsi l'adduttore, l'abbiamo portato con noi, ma non avevamo intenzione di rischiare nessuno. Junior ha avuto un problema alla schiena e anche lui ha fatto un programma personalizzato, si è sempre allenato ma a parte e dovrebbe rientrare in gruppo da lunedì. Per quanto riguarda gli infortuni, siamo tutti tutti sulla stessa barca: la Fiorentina ha perso due giocatori, il Parma ha perso due giocatori, il Rapid stesso ha perso un paio di giocatori e l'unica cosa che cambia di questa sosta è che è molto più lunga, il che può essere un problema in più. Ma può essere anche una soluzione, un'opportunità in più per avere tempo. Quando vai male vorresti che la sosta durasse due giorni, quando vai bene vorresti che la sosta durasse due mesi per goderti il momento felice per lavorare in serenità. Devo dire che la serenità non è mai mancata, anche se poi non è che siamo felici. Quindi non vediamo l'ora di poter rigiocare la prossima partita in casa davanti ai nostri tifosi, sperando di portare a casa punti importanti".

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