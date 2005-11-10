L'ex Ravaglia: "Bologna mi manca. Abbiamo scritto una pagina epica della storia rossoblù"

L'ex portiere del Bologna, ora al Watford, Federico Ravaglia ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport della sua esperienza in rossoblù: "E sì, Bologna mi manca ma sono davvero contentissimo di questa scelta. Volevo andare giocare. E qui lo sto facendo".

A Londra c'è anche Riccardo Calafiori con cui si parla spesso dei trascorsi in rossoblù: "Certo. Parliamo di quanto sono stati belli quegli anni, di cosa siamo riusciti a fare. È un qualcosa che ci legherà tutta la vita. Il ricordo più bello? L’anno della Champions. E, a livello personale, l’esordio dell’anno dopo. A Lisbona contro lo Sporting. Quello amaro? La finale di Supercoppa. E i quarti di Europa League con l’Aston Villa".

La gara contro gli inglesi un "trauma" mai risolto: "Ma sì, è che loro erano davvero forti, troppo: hanno vinto la competizione in scioltezza. Poi certo, se all’andata avessimo concluso il primo tempo in vantaggio non avremmo rubato nulla, ma là in ogni caso sarebbe servita un’impresa. Poi è chiaro che essendo io di Bologna quando le cose andavano bene festeggiavo il doppio, mentre quando andavano male sofferenza doppia. Comunque sono orgoglioso di aver fatto parte di quel gruppo: abbiamo scritto una pagina epica della storia rossoblù".