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Serie C, 8ª giornata: oggi Reggiana-Spezia e Salernitana-Bari. La guida completa

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 09:02Serie C
04.10.2026 09:02Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Con Serie A e B ancora ferme per la pausa Nazionale, nella giornata di ieri si è aperta l'8ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi quest'oggi; o meglio, verranno archiviate la maggior parte delle gare, ma dovranno poi essere recuperati i confronti dei tre match delle formazioni U23, equiparate a quelle della massima serie.

GIRONE A
Dopo il primo ko stagionale del Cittadella, cresce l'attesa per una delle partite che lo scorso anno ha tenuto tutti con il fiato sospeso, quella tra Lecco e Union Brescia, che erano apparse le uniche timidi rivali di uno straripante Vicenza, ma la novità è rappresentata anche da due esordi in panchina. Non facilissimo quello di Mario Tacchinardi alla guida della Giana Erminio, che farà visita a un temibile Treviso, mentre - sulla carta - potrebbe sembrare più abbordabile l'esordio di Manuel Iori a Novara: la compagine piemontese farà visita alla Dolomiti Bellunesi.

GIRONE B
Scontro di altissima classifica quello tra Reggiana e Spezia, ma i fari sono puntati anche sul Pineto del neo allenatore Alessandro Bruno, che sarà impegnato contro il Guidonia Montecelio: la vittoria della Samb contro un Grosseto che fino a ieri era ancora imbattuto - i rossoblù sono freschi di cambio in panchina come gli abruzzesi - darà un'iniezione di fiducia?

GIRONE C
Una domenica che verrà chiusa dal derby lucano ma anche da Salernitana-Bari, che dovranno dare una risposta al Catania dopo la vittoria di ieri sul Crotone. C'è poi il Cosenza alla ricerca della svolta, ma il Foggia sarà un avversario fastidioso.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

SERIE C - 8ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Cittadella-AlbinoLeffe 1-2
30' Desogus (A), 45' Sottini (A), 56' Paolucci (C)
Arzignano Valchiampo-Pergolettese 2-2
9' Penta (A), 38' Mattioli (A), 57' Jaouhari (P), 90'+4 [aut.] Gatti (A)
Folgore Caratese-Desenzano 1-2
20' e 79' Biondi (D), 29' Pedicillo (F)
Ospitaletto-Renate 1-1
16' Gobbi (O), 90'+8 [rig.] Calì (R)
Pro Vercelli-Carpi 2-0
16' Bertoli, 65' Coccolo
Domenica 4 ottobre
Ore 12.30 – Lecco-Union Brescia
Ore 12.30 – Treviso-Giana Erminio
Ore 17.30 – Dolomiti Bellunesi-Novara
Ore 20.30 – Alcione-Trento
Mercoledì 14 ottobre
Ore 16.00 – Juventus Next Gen-Lumezzane

Classifica: Cittadella 21, Ospitaletto 15, Union Brescia 15*, Arzignano Valchiampo 14, Trento 13*, AlbinoLeffe 12, Treviso 12*, Dolomiti Bellunesi 10*, Alcione 10*, Desenzano 10, Pro Vercelli 9, Lecco 8*, Pergolettese 8, Lumezzane 8*, Juventus Next Gen 6*, Novara 6*, Carpi 6, Folgore Caratese 6, Giana Erminio 3*, Renate 3
*una gara in meno

GIRONE B
Già giocate
Gubbio-Perugia 1-3
29' Riccardi (P), 37' Barani (G), 47' Tozzuolo (P), 90'+1 Canotto (P)
Vado-Forlì 1-0
10' Rosa
Grosseto-Sambenedettese 1-3
9' Piccoli (S), 15' Sgarbi (S), 56' Candellori (S), 76' Mastroianni (G)
Livorno-Pescara 0-1
90'+6 Sardo
Domenica 4 ottobre
Ore 14.30 – Campobasso-Torres
Ore 14.30 – Guidonia Montecelio-Pineto
Ore 14.30 – Pianese-Ravenna
Ore 17.30 – Reggiana-Spezia
Ore 20.30 – Latina-Ostiamare
Mercoledì 28 ottobre
Ore 18.00 – Atalanta U23-Vis Pesaro

Classifica: Spezia 19*, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana 14*, Livorno 14, Perugia 13, Campobasso 11*, Torres 11*, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta U23 9**, Guidonia Montecelio 9*, Vado 8, Ostiamare 7*, Pineto 7*, Gubbio 7, Sambenedettese 5, Latina 5*, Vis Pesaro 4*, Pianese 3
* una gara in meno
** due gare in meno

GIRONE C
Già giocate
Cavese-Casertana 2-0
40' Orlando, 65' Fiorin
Sorrento-Casarano 2-0
25' Bolzan, 83' Loreto
Giugliano-Barletta 1-0
9' Baldé
Monopoli-Savoia 0-0
Catania-Crotone 2-1
14' Zunno (CR), 69' Insigne (CA), 90'+4 [rig.] Coda (CA)
Domenica 4 ottobre
Ore 14.30 – Cosenza-Foggia
Ore 20.30 – Audace Cerignola-Altamura
Ore 20.30 – Potenza-Picerno
Ore 20.30 – Salernitana-Bari
Martedì 27 ottobre
Ore 14.30 – Inter U23-Scafatese

Classifica: Sorrento 18, Potenza 16*, Bari 16*, Catania 13, Picerno 12*, Monopoli 12, Casertana 12, Cavese 11, Casarano 10, Audace Cerignola 10*, Scafatese 10*, Inter U23 10**, Salernitana 9*, Foggia 8*, Savoia 7, Giugliano 7, Barletta 7, Altamura 7*, Cosenza 2*, Crotone 0***
* una gara in meno
** due gare in meno
*** penalizzato di 6 punti

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