Juventus, martedì la ripresa: Spalletti in ansia per Conceiçao verso il Cagliari

Dopo la pausa concessa al gruppo, la Juventus è pronta a rimettersi al lavoro. Luciano Spalletti ha lasciato liberi i giocatori non impegnati con le rispettive nazionali dopo l’amichevole disputata venerdì contro la Cremonese, ma da martedì inizierà ufficialmente la preparazione alla prossima partita di campionato.

L’obiettivo è la sfida contro il Cagliari, in programma domenica 11 ottobre. Alla Continassa, però, il tecnico dovrà inizialmente lavorare con un gruppo ridotto, considerando i numerosi calciatori ancora impegnati con le rispettive selezioni.

Conceição resta sotto osservazione

Uno dei giocatori sul quale si concentreranno maggiormente le attenzioni dello staff bianconero è Francisco Conceição. L’esterno portoghese è infatti alle prese con un problema fisico che lo ha costretto a fermarsi durante il ritiro della propria nazionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Conceição ha accusato una botta alla coscia con il Portogallo ed è rientrato anticipatamente a Torino. Le sue condizioni saranno quindi monitorate nei prossimi giorni per capire se potrà tornare a disposizione di Spalletti in vista dell’impegno contro il Cagliari.

Spalletti aspetta il rientro dei nazionali

La settimana juventina sarà inevitabilmente condizionata dagli impegni internazionali. Diversi giocatori rientreranno alla Continassa soltanto dopo aver concluso le rispettive partite con le nazionali. Per Spalletti si tratterà quindi di una preparazione graduale, con l’organico che tornerà completo soltanto a pochi giorni dalla gara. La priorità sarà recuperare energie e valutare attentamente Conceição, per capire se potrà far parte del gruppo nella prima tappa del nuovo ciclo di partite.