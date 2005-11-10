Gubbio, Di Carlo: "Ripartiamo da noi stessi, non possiamo far altro che lavorare"

Dopo la sconfitta contro il Perugia, il tecnico del Gubbio Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa: "È stato un primo tempo molto equilibrato con due gol, tutti e due sulle palle inattive. La squadra ha ricominciato a giocare, ha creato situazioni di gioco e ha provato a cambiare anche modulo per cercare di mettere più attaccanti. Il secondo gol? Veramente evitabilissimo. Gli episodi non ci sono girati a favore oggi, e un errore nostro ci è costato la partita. Ai ragazzi rimprovero solo l'errore singolo, non rimprovero l'atteggiamento, non rimprovero la prestazione fatta.

C'è tempo e modo, perché comunque la qualità c'è, i giocatori ci sono - ha proseguito -. Ripartiamo da noi stessi, non possiamo far altro che solo lavoro, lavoro, lavoro. Oggi la squadra è rimasta concentrata, ma ha fatto due errori e due errori ci sono costati la partita. Dobbiamo limare questi errori che singolarmente ci capitano a turno, e questa è una cosa su cui andremo a lavorare. Io penso a lavorare, penso alla mia squadra.

L'atteggiamento e la prestazione sono stati di livello, bisogna limitare e limare gli errori, e lì sta a me, allo staff e alla squadra cercare col lavoro di arrivare al miglioramento".