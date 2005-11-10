La sgambata di Pola e il lavoro nel silenzio: il Venezia fa quadrato per uscire dalla crisi

Il Venezia cade in amichevole a Pola, contro l'Istra, ma il test ha praticamente una sola valenza per quanto riguarda i titolrari: far aumentare ancora di più la condizione di Juan Jesus, dando spazio a tanti giovani che si sono potuti mettere in vetrina. Anche Kike Perez fra i giocatori che sono scesi in campo spazio poi a Montipò in porta e a due ragazzi che, vista l'emergenza difensiva prima della sosta, non è detto non abbiano spazio all'occorrenza nelle prossime settimane: Rufai Mohamed e Gomes Furtado.

Otto giorni a Bergamo

Mancano otto giorni alla sfida di Bergamo contro l'Atalanta. Mai come questa volta la sosta è stata benedetta in casa arancioneroverde, utile a fare quadrato e isolarsi dopo giorni frenetici, quelli successivi al ko contro la Lazio. Queste settimane sono utili per i giocatori per stare assieme, assimilare i concetti dell'allenatore e venire fuori da una situazione non facile.

Il Venezia fa quadrato

Come ricordato da Mazzocchi, d'altronde, è vero che l'ultimo posto fa paura, ma è altrettanto vero che sono passate appena cinque partite: basta una vittoria per vedere tutto con occhi diversi. Il Venezia dopo aver confermato Stroppa ha detto di aspettarsi che quella contro la Lazio possa essere una nuova ripartenza: con i biancocelesti si è vista una squadra che ha sì perso, ma mostrando sicuramente più equilibrio e compattezza, oltre a produrre come sempre diverse occasioni da rete.

Per quanto riguarda i nazionali, nei prossimi giorni la rosa dovrebbe ricomporsi via via con l'ultimo ad arrivare che sarà Helgason, impegnato il 6 ottobre con l'Islanda. Per la ripresa il club spera di svuotare il più possibile l'infermeria: da capire se si riuscirà a gestire senza problemi l'ultima frenata, quella di Schingtienne (potrebbe rivedersi in campo già questa settimana). Alla ripresa poi ci possono essere dei veri e propri 'nuovi acquisti': da Mazzocchi allo stesso Juan Jesus tirato a lucido.